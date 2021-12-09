Москва, , 16:57 — REGNUM После того, как пандемия коронавируса закончится, экономика РФ еще сильнее отстанет от ведущих экономик из-за некомпетентной политики правительства России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал данные о том, что рынки труда ряда западных стран стремительно восстанавливаются.

Рост экономики Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

«Россия, к сожалению, оказалась лишней на этом празднике эффективности и компетенций. Позиционируя себя как «мост между Востоком и Западом», мы, как это часто случается, отнюдь не «вобрали в себя лучшее из мирового опыта», как мы пытаемся о себе говорить, — посетовал Пальченко. — Мы не поддержали ни спрос, ни население, ни бизнес. В период глобальной модернизации, то есть в период инвестиций, мы увеличили ставку и оставили бизнес в России без возможности кредитоваться. Дополнительно нанеся удар по спросу. Не поддержав экономику, мы и граждан не спасли от эпидемии. По-прежнему высок процент и умерших, и заражённых».

Как пояснил Пальченко, следует сказать спасибо мировой экономике, увеличившей спрос на российское сырье.

«И спасибо росту цен, благодаря которому у наших чиновников есть возможность втирать нам очки «увеличением оборотов». После эпидемии мы ещё больше отстанем от ведущих экономик», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пальченко объяснил, за счет чего западные и азиатские экономики смогли начать бурное восстановление.

Читайте ранее в этом сюжете: Мировой экономике предсказали скорый дефицит «свободных денег»