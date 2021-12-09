Севастополь, , 16:57 — REGNUM В Севастополе задержана группа аферистов, от рук которых пострадали десять граждан, сумма причинённого ущерба оценивается в почти миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю 9 декабря.

Мошенники Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

Ранее в полицию поступило несколько заявлений от местных жителей на предпринимателя, не исполнявшего договоры на оказание услуг по ремонту квартир. Полицейские установили причастность к мошенничеству четырёх человек — троих мужчин и женщины.

Как предварительно установлено, один из подозреваемых зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, от лица которого с клиентами заключались контракты. В них прописывались условия и перечень строительных и монтажных работ. Потенциальных клиентов — как правило пожилых людей — искала 29-летняя соучастница. Она использовала клиентскую базу компании, в которой работала ранее.

«Как правило, потерпевшими от рук злоумышленников становились пожилые жители Севастополя. После заключения контрактов они вносили предоплату, которую злоумышленники брали якобы для закупки строительных и других материалов. На самом деле, получив деньги, аферисты скрывались, не выполняя взятые на себя обязательства», — уточнили в полиции.

По данным УМВД, от рук мошенников пострадали как минимум 10 человек, сумма ущерба — около миллиона рублей.

В настоящее время задержаны все подозреваемые, трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности, в том числе за кражи. Возбуждены уголовные дела о мошенничествах, в рамках дел проведены обыски. Трое подозреваемых по решению суда арестованы, ещё один отправлен под домашний арест.