Москва, , 16:57 — REGNUM Евросоюз присоединился к процессу милитаризации Украины, вместо того чтобы участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе, заявила 9 декабря на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что на фоне этих процессов мирное урегулирование оказалось в тупике.

«Второго декабря Совет ЕС принял решение о выделении 31 миллиона евро на военно-техническую помощь ВВС Украины. Данная техническая помощь никак не способствует миру в Донбассе. На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик», — напомнила Захарова.

Кроме того, она отметила, что 7 и 8 декабря заседания Контактной группы и рабочих подгрупп по урегулированию в Донбассе закончились ничем.

«Вместо того, чтобы выполнять обязательства по Минскому комплексу мер, киевский режим занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за урегулирование на Украине на Россию, которая, напомню, является посредником в мирном процессе», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, в проект бюджета Пентагона на 2022 год уже заложено $300 млн на оплату военной помощи Украине.

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