Ташкент, 9 декабря, 2021, 16:56 — ИА Регнум. В ноябре 2021 года годовой уровень инфляции составил 10,3%, сообщает 9 декабря пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

Picserver.org Инфляция

«Вместе с тем, учитывая эффект высокой базы, во всех группах за исключением топлива и транспорта темпы инфляции замедлились по сравнению с прошлыми месяцами», — отмечает регулятор.

Сообщается, что, по итогам ноября, годовой рост цен продовольственных товаров находился на уровне 13,4%, а в группах непродовольственных товаров и услуг — 7,9% и 8,1% соответственно.

«Базовая инфляция, рассчитываемая с исключением изменений сезонно колеблющихся цен фруктов и овощей, а также регулируемых цен (тарифов), снизилась до 8,9%», — говорится в сообщении.

При этом, подчеркивает ЦБ, отмечено самое низкое с 2018 года значение вклада базовой инфляции в общую инфляцию, которое составило 6,8 процентных пункта.

«Согласно проведенным в ноябре опросам, инфляционные ожидания населения и субъектов предпринимательства на следующие 12 месяцев сформировались на уровне 16,5% и 15,6% соответственно», — сообщает ЦБ.

В качестве основных факторов инфляционных ожиданий респонденты указывают на удорожание топливных продуктов и услуг транспорта, а также влияние неопределенностей связанных с пандемией на производство и поставки товаров (импорт).