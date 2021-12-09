Москва, 9 декабря, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Те страны, которые в период пандемии поддерживали спрос и сдерживали эпидемию жесткими мерами, в настоящее время пожинают плоды этой политики в виде стремительного восстановления их экономик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко. Так он прокомментировал данные германских банкиров, обнаруживших, что рынки труда ряда развитых стран восстанавливаются гиперзвуковыми темпами.

Peggy Marco Рост экономики

«Эффективные меры ведущих западных экономик по поддержанию спроса совместно с мерами по сдерживанию эпидемии ведущих азиатских стран сообща дали результат, — сказал Пальченко. — Западные правительства доказали свою экономическую компетентность, они накачали свои экономики деньгами, поддержали спрос, полагая, что рост нивелирует инфляцию. Так и произошло».

По его словам, ведущие азиатские страны, в свою очередь, жесткими, но эффективными мерами сдержали эпидемию и поддержали предложение.

«Рабочие пораньше вышли на работу, произвели продукты, которые в странах Запада купили на розданные правительствами деньгами. Эти страны доказали свою не только экономическую, но управленческую компетентность, — сказал Пальченко. — Ну, а мировая экономика пожинает свои плоды и восстанавливается. Более того, мировая экономика не просто восстанавливается, она проходит вынужденную модернизацию по всему миру. Новые правила общественной безопасности, новые потребительские привычки — мир меняется. И мировая экономика не упустит и не упускает шанс на дополнительное развитие».

И поэтому, как полагает бизнесмен, свободных денег в мировой экономике будет всё меньше и меньше.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, полное восстановление мирового рынка занятости ориентировано только на 2023 год.