Иерусалим, , 16:55 — REGNUM Израильский парламент одобрил в первом чтении законопроект о справедливом представительстве, направленный на то, чтобы обязать государственные компании нанимать представителей всех групп населения. Об этом сообщают «Вести Израиль» 8 декабря.

Законопроект внесен депутатом Рейдой Ринауи-Зуаби (МЕРЕЦ). Подобный закон действует на государственной службе (он предполагает справедливое представительство для женщин, инвалидов, израильских арабов, религиозных ультраортодоксов, репатриантов), но под его действие не попадают государственные компании. В пояснительной записке к законопроекту отмечаются, что госкомпании, в которых высокие зарплаты, не обязаны представлять людям равные возможности, поэтому сотрудницы таких компаний зарабатывают меньше сотрудников, а число арабов и репатриантов среди служащих этих компаний не соответствует их доли в общей численности населения.

Между тем, еще в 2016 году государственный контролер, изучавший интеграцию арабов на рынке занятости, говорил в своем отчете, что в госкомпаниях доля сотрудников-арабов, черкесов и друзов крайне мала. Как считает депутат парламента Аида Тума Слиман, это следствие укоренившегося в израильском истеблишменте расизма.