Москва, 9 декабря, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Полное восстановление мирового рынка занятости ориентировано только на 2023 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал данные Deutsche Bank о «гиперзвуковом» восстановлении рынка труда ряда развитых стран.

ИА REGNUM В труде

«Развитие мирового рынка труда, безусловно, показывает положительную тенденцию. Во-многом это связано с доступностью вакцин и ростом числа вакцинированных, — сказал Порочкин. — В своем летнем докладе Международная организация труда прогнозировала безработицу в размере 6% к 2022 году. Но в последнем осеннем докладе было отмечено, что процент безработных сокращается несколько быстрее, чем ожидалось, и уже сейчас в некоторых развитых странах составляет от 3,5−4,5%. Но тем не менее прогноз по полному восстановлению мирового рынка занятости ориентирован только на 2023 год».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть данные, что российский рынок труда по уровню безработицы почти вернулся к допандемическому уровню.