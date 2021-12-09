Ханты-Мансийск, 9 декабря, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Югре 9 декабря сгорели два автобуса «ПАЗ». О первом случае сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО.

Сгоревший ПАЗ в Сургуте

Первое возгорание было зафиксировано 07:13 по местному времени (5:13 мск) в Сургуте. По вызову от подразделений МЧС России привлекалось четыре человека личного состава и одна единица техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания. Второй «ПАЗ» горел в городе Урае, и об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте глава города Тимур Закирзянов. В обоих случаях пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в центре Екатеринбурга также горел «ПАЗ», пострадавших нет.