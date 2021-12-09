Кострома, 9 декабря 2021, 17:27 — REGNUM Новым председателем избирательной комиссии Костромской области стала Марина Ерофеева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Ерофеева
Марина Ерофеева
Личный архив

Марине Ерофеевой 35 лет. Она окончила Костромской государственный технологический университет и работала заместителем начальника управления внутренней политики региональной администрации. Последние пять лет Ерофеева являлась членом избиркома с правом решающего голоса. Она не была замечена в политических скандалах, не являлась спикером региональных и федеральных СМИ.

Прежний глава облизбиркома с 2011 года Михаил Барабанов не был выдвинут на новый срок. Ранее в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он сообщил, что собирается «уступить дорогу молодым» и считает свой возраст (63 года) «критическим» для такой работы.

В новый состав избиркома вошли 14 человек с правом решающего голоса, лишь четверо из них — новички. Это Степан Околович, предложенный Казачьей партией; Ольга Скрябина от «Новых людей»; Елена Данилевская от эсеров, Михаил Кузнецов, предложенный Российской партией пенсионеров за социальную справедливость. Действие полномочий нынешнего избиркома истекло 8 декабря 2021 года.

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