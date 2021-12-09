Кострома, 9 декабря, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Новым председателем избирательной комиссии Костромской области стала Марина Ерофеева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Личный архив Марина Ерофеева

Марине Ерофеевой 35 лет. Она окончила Костромской государственный технологический университет и работала заместителем начальника управления внутренней политики региональной администрации. Последние пять лет Ерофеева являлась членом избиркома с правом решающего голоса. Она не была замечена в политических скандалах, не являлась спикером региональных и федеральных СМИ.

Прежний глава облизбиркома с 2011 года Михаил Барабанов не был выдвинут на новый срок. Ранее в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM онсообщил, что собирается «уступить дорогу молодым» и считает свой возраст (63 года) «критическим» для такой работы.

В новый состав избиркома вошли 14 человек с правом решающего голоса, лишь четверо из них — новички. Это Степан Околович, предложенный Казачьей партией; Ольга Скрябина от «Новых людей»; Елена Данилевская от эсеров, Михаил Кузнецов, предложенный Российской партией пенсионеров за социальную справедливость. Действие полномочий нынешнего избиркома истекло 8 декабря 2021 года.