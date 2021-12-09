Псков, 9 декабря, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации направит 1,2 млрд рублей Псковской области для поддержания баланса регионального бюджета. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба администрации Псковской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 45 регионов получат дотации из федерального бюджета. Общая сумма такой поддержки составила более 29 млрд рублей.

«Всего на этот год с учетом дополнительных решений дотации на обеспечение устойчивости региональных бюджетов предусмотрены в объеме 1 трлн рублей», — заявил Михаил Мишустин.

Он также сообщил, что базовый объем дотаций для регионов в следующем году не уменьшится, а наоборот будет увеличен.