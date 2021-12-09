Санкт-Петербург, 9 декабря, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Пограничное управление по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредило граждан об ограничительных мерах при следовании железнодорожным поездом «Аллегро» (Хельсинки-Санкт-Петербург-Хельсинки) через государственную границу Российской Федерации.

ОАО «РЖД» Поезд Allegro

Как сообщало ИА REGNUM, возобновление железнодорожного пассажирского сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки высокоскоростными поездами «Аллегро» назначено на 12 декабря 2021 года после отмены такого сообщения с марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. С 12 декабря поезда ежедневно они будут совершать по два рейса — рано утром и днем.

«Обращаем внимание, что пересечение государственной границы Российской Федерации железнодорожным пассажирским транспортом в Финляндскую Республику и из Финляндской Республики гражданами иных государств (кроме граждан Финляндской Республики и граждан Российской Федерации) и лицами без гражданства в настоящее время не предусмотрено. Просим учесть при планировании поездок», — сообщили 9 декабря в пресс-службе Погрануправления.

Таким образом, воспользоваться поездом «Аллегро» смогут только граждане России и Финляндии, имеющие право на въезд в соседнюю страну в условиях пандемии. Напомним, что туристические поездки граждан двух стран до сих пор запрещены.

Пограничники также просят учитывать учитывать временной и погодный факторы при поездке на поезде «Аллегро», а также возможное увеличение пассажиропотока в предстоящие праздничные дни.