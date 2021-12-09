Москва, 9 декабря, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 3 декабря составил $62,8 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

На 26 ноября международные резервы страны составляли $619,8 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $3 млрд, или на 0,5%.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также положительной курсовой переоценки.

Согласно данным ЦБ, на начало декабря в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $460,29 млрд, специальные права заимствования — $24,24 млрд, резервная позиция в МВФ — $5,24 млрд, монетарное золото — $132,74 млрд.