Смоленск, 9 декабря, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Новый школьный технопарк «Кванториум» на базе средней школы №40 Смоленска осмотрел губернатор Алексей Островский в рамках рабочей поездки по областному центру 9 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Смоленской области.

Пресс-служба администрации Смоленской области Губернатор Смоленской области посетил «Кванториум»

Технопарк, созданный в рамках реализации национального проекта «Образование», открылся 1 сентября 2021 года. «Кванториум» призван развивать естественнонаучную и техническую грамотность у детей и подростков, также он направлен на популяризацию инженерных профессий и на совершенствование практической подготовки по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». Все помещения школьного технопарка оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. На базе нового технопарка планируется также проводить олимпиады, конкурсы, соревнования по естественнонаучным и техническим направлениям.

«Кванториум» разделен на две зоны: зону дополнительного образования и зону естественнонаучного направления, где проводятся уроки «Физики», «Химии» и «Технологии» для учащихся средней школы №40. Сегодня по программам школьного технопарка занимаются около 450 учащихся разных школ города Смоленска.

«С детьми и их родителями мы взаимодействуем очень тесно. Для ознакомления родителей с мероприятиями школьного технопарка мы установили интерактивную доску, в которую мы добавили вкладку «Кванториум». На входе в школу родители могут узнать всю необходимую информацию о доступных программах, педагогическом составе, режиме работы, расписании занятий технопарка. Если родитель захочет записать своего ребенка на занятия по одному из направлений, он сможет сделать это через Навигатор дополнительного образования, после чего мы сразу включим ребенка в группу», — рассказала губернатору и.о. директора МБОУ «Средняя школа №40» города Смоленска Ирина Новикова.

Она добавила, что создание «Кванториума» предполагает обновление материально-технической базы для обучения, поэтому и ученики школы теперь пользуются современным оборудованием также и на уроках по техническим предметам.

Алексей Островский поинтересовался, способен ли сегодня «Кванториум» вместить всех желающих проходить обучение. Ирина Новикова отметила, что возможности, действительно, большие. Только в текущем учебном году во внеклассных занятиях планируется задействовать тысячу детей, а в последующем — до двух тысяч учеников.

«Наша материальная база это позволяет, мы также продолжаем набор педагогов, профессионалов, которые могут заинтересовать детей техническими науками, робототехникой», — уточнила руководитель.

Глава региона посетил занятия в коворкинге и классе «Хай-тек», где учащиеся продемонстрировали роботов собственной сборки.

В соцсетях губернатор сообщил о дальнейших планах развития «Кванториума».

"До 2024 года собираемся открыть еще три аналогичных школьных технопарка. В 2022 году — на базе средней школы №2 города Вязьмы, в 2023 году — на площадке гимназии №4 областного центра, а в 2024 году — в школе №31», — сообщил Островский.