Алексей Островский посетил новый «Кванториум» в Смоленске
Смоленск, 9 декабря, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Новый школьный технопарк «Кванториум» на базе средней школы №40 Смоленска осмотрел губернатор Алексей Островский в рамках рабочей поездки по областному центру 9 декабря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Смоленской области.
Технопарк, созданный в рамках реализации национального проекта «Образование», открылся 1 сентября 2021 года. «Кванториум» призван развивать естественнонаучную и техническую грамотность у детей и подростков, также он направлен на популяризацию инженерных профессий и на совершенствование практической подготовки по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». Все помещения школьного технопарка оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. На базе нового технопарка планируется также проводить олимпиады, конкурсы, соревнования по естественнонаучным и техническим направлениям.
«Кванториум» разделен на две зоны: зону дополнительного образования и зону естественнонаучного направления, где проводятся уроки «Физики», «Химии» и «Технологии» для учащихся средней школы №40. Сегодня по программам школьного технопарка занимаются около 450 учащихся разных школ города Смоленска.
Она добавила, что создание «Кванториума» предполагает обновление материально-технической базы для обучения, поэтому и ученики школы теперь пользуются современным оборудованием также и на уроках по техническим предметам.
Алексей Островский поинтересовался, способен ли сегодня «Кванториум» вместить всех желающих проходить обучение. Ирина Новикова отметила, что возможности, действительно, большие. Только в текущем учебном году во внеклассных занятиях планируется задействовать тысячу детей, а в последующем — до двух тысяч учеников.
Глава региона посетил занятия в коворкинге и классе «Хай-тек», где учащиеся продемонстрировали роботов собственной сборки.
В соцсетях губернатор сообщил о дальнейших планах развития «Кванториума».