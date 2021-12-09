Москва, , 16:49 — REGNUM Президент США Джо Байден заинтересован в стабилизации отношений с США. Об этом 9 декабря заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом эксперт прокомментировал прошедшие переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой в режиме видеосвязи.

«Это очень интересная веха в процессе стабилизации отношений, которая Байдену очень нужна. Его главная проблема — это Китай. А затем его вторая проблема — это внутриполитическая, то, что он может потерять власть через год. Ему нужно, чтобы о Европе у него не болела голова. Ему нужна передышка. Передышка, чтобы хоть как-то успокоить и консолидировать ту ситуацию, которая у них есть», — сказал Безруков.

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