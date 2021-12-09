Еткуль, Челябинская область, 9 декабря, 2021, 16:47 — ИА Регнум. В Еткульском районе Челябинской области задержали группу похитителей аккумуляторов. Об этом сообщает областной главк МВД.

Цитата из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» реж Леонид Иович Гайдай. 1965. СССР Кража

С заявлением в полицию обратился руководитель одного из предприятий. Он рассказал, что неизвестные сняли с тракторов аккумуляторы на общую сумму более 75 тыс. рублей.

Силовики поймали граждан 1978, 1987 и 1989 года рождения. Они признались в содеянном и пояснили, что похитили аккумуляторы с целью сбыта. Украденное уже изъято у них и возвращено владельцу. Задержанным грозит до пяти лет заключения.