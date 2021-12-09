Ново-Огарево, Московская область, 9 декабря, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Зарплаты мигрантов превышают в разы зарплаты граждан России в некоторых российских регионах. Об этом 9 декабря заявил глава СПЧ Валерий Фадеев на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека с участием президента России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Валерий Фадеев

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«Говорят, российские граждане не хотят работать за такие зарплаты. Но зарплаты мигрантов в крупных городах уже в разы превышают зарплаты в некоторых российских регионах», — заявил Фадеев.

Он отметил, что СПЧ выступает за такую миграционную политику, «которая проводилась бы в интересах как самих российских граждан, так и трудовых мигрантов».

«Каковы резервы роста производительности труда, например, на стройке? Рост производительности привёл бы к уменьшению спроса на услуги трудовых мигрантов… Мы приветствуем подход московских властей, уже снижающих число мигрантов на стройках, в первую очередь за счет роста производительности», — указал он.