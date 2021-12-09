Пермь, , 16:45 — REGNUM Правительство России выделит дополнительно 44,6 млрд рублей на создание авиадвигателя большой тяги ПД-35. Об этом 9 декабря на совещании, где обсуждалась тема авиационного двигателестроения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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«Правительство выделит в текущем (2021) году дополнительные 44,6 млрд рублей на производство и разработку уникального двигателя ПД-35», — сказал председатель российского правительства.

Добавим, проект по созданию двигателя ПД-35 является гордостью пермского машиностроения. Двигатели предназначены для широкофюзеляжных дальнемагистральных и тяжелых транспортных самолетов. Разработкой проекта занимается пермское АО «ОДК-Авиадвигатель».

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