Иерусалим, 9 декабря, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Парламент Израиля на пленарном заседании вечером 8 декабря отклонил законопроект о депортации из Израиля родственников террористов. Об этом сообщают «Вести Израиль».

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Законопроект был внесен депутатом Эли Коэном (Ликуд). Все депутаты от коалиции высказались против данного предложения.

Ранее похожую инициативу выдвигала депутат Аэлет Шакед (Ямина), в нынешнем правительстве она занимает пост министра внутренних дел.