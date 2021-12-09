Севастополь, , 16:45 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Севастополя поддержали законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», предполагающий введения QR-кодов о вакцинации против коронавируса при посещении общественных мест. Постановление было принято 9 декабря на заседании ЗС.

Проверка QR-кодов Дарья Драй © ИА REGNUM

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Вместе с тем, единогласного голосования не получилось

«Мы в городском (партийном) комитете провели опрос среди граждан, и буквально менее чем за неделю около тысяч подписей (собрали) противников этого закона», — цитирует выступление депутата Романа Кияшко (КПРФ) «Новый Севастополь». Депутат подчеркнул при этом, что вакцинация и «QR-изация» — разные вещи.

Спикер Заксобрания Владимир Немцев («Единая Россия») заявил, что законопроект получил «очень много» поддержки.

В итоге «за» поддержку законопроекта проголосовали 15 депутатов, четверо — против, двое воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроекты, предусматривающие введение QR-кодов о вакцинации против коронавируса в общественных местах, а также на транспорте, были подготовлены правительством РФ и внесены в Госдуму. В настоящее время документы проходят обсуждение в регионах.