Омск, , 16:44 — REGNUM В Омске состоялся автопробег, посвящённый Дню Героев Отечества, сообщили 9 декабря журналистам представители Омского регионального отделения Всероссийского добровольческого молодёжного общественного движения «За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи «Волонтёрская Рота Боевого Братства».

Георгиевский крест IV степени Георгий Долгопский

Памятный день был отмечен автопробегом, а также посещением памятников и мемориальных мест. В мероприятии также приняли участие члены движения «Юнармия» и омского общественного объединения «Боевое братство».

Напомним, в годы Великой Отечественной войны 151 уроженец Омской области был удостоен звания Героя Советского Союза, 35 стали полными кавалерами Ордена Славы, а восемь омичей стали Героями России.

Как сообщало ИА REGNUM, День Героев Отечества отмечается в России ежегодно 9 декабря.

Памятный день приурочен к дате учреждения императрицей Екатериной II в 1769 году ордена Святого Георгия Победоносца, предназначенного для награждения воинов, проявивших себя в бою. В СССР аналогом солдатского «Георгиевского креста» стал орден Славы, имевший оранжево-чёрную «георгиевскую» ленту.

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