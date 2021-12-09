Вашингтон, , 17:36 — REGNUM Спецкомитет по расследованию штурма Капитолия ответил на иск бывшего главы аппарата сотрудников Белого дома Марка Медоуза, назвав иск неполноценным и заявив, что дело передадут в министерство юстиции для судебного преследования. Об этом 9 декабря сообщает Reuters.

Марк Медоуз U.S. Government

Медоузподал в суд на конгрессменов из спецкомитета, а также на спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси, отказавшись сотрудничать и лично отвечать на вопросы конгрессменов. При этом ранее Медоуз согласился предоставить тысячи страниц документов и был готов добровольно явиться для дачи показаний, чтобы ответить на вопросы спецкомитета.

Адвокат Медоуза Джордж Тервиллигер пояснил, что его подзащитный изначально планировал сотрудничество с комитетом, но изменил решение из-за позиции конгрессменов. Адвокат предполагает, что комитет пытался добиться от Медоуза раскрытия информации, касающейся работы предыдущей администрации США. По мнению Медоуза, у комитета нет законного права на подобное требование.

Медоуз занимал должность главы аппарата сотрудников Белого дома при президентстве Дональда Трампа. Какого рода информацию требовал от него раскрыть комитет, не уточняется. 8 декабря конгрессмены из спецкомитета по расследованию обстоятельств штурма Капитолия объявили, что намерены требовать предъявления Медоузу обвинений в неуважении к Конгрессу США.