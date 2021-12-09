Ярославль, 9 декабря, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Из мэрии Ярославля уволился Максим Кутейников, занимавший должность начальника управления молодежной политики. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Yarnews.net Максим Кутейников

Максим Кутейников пробыл в должности год — он был принят на работу 8 декабря 2020 года. Увольнение в мэрии объяснили завершением срока действия контракта. До назначения в мэрию он занимал должность директора муниципального учреждения социального обслуживания подростков и молодёжи «Красный Перевал — 1».

За год работы на этом посту Кутейников практически ничем не запомнился. До него несколько лет молодёжь в Ярославле курировал Захар Кармалита.