Рим, , 16:42 — REGNUM В штаб-квартире Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО ООН) в Риме появится «Российский зал». Договоренность об этом была достигнута на встрече генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева и генерального директора ФАО ООН Цюй Дунъюя. На эти цели российская компания выделит 300 тысяч долларов.

«Данный проект подчеркнёт возрастающую роль России и российского бизнеса в работе ФАО и укрепит авторитет страны как партнёра системы ООН в области устойчивого развития», — считают в ФосАгро.

Обустройство «Российского зала» — один из пунктов соглашения о сотрудничестве, которого достигли ФАО и ФосАгро. Пожалуй, наиболее весомый из них — выделение организации 1,2 млн долларов на протяжении последующих двух лет. Средства будут направлены на решение проблемы загрязнения почв, в том числе тяжёлыми металлами.

Со следующего года ФосАгро присоединится к инициативе Глобального Почвенного Партнерства ФАО RECSOIL, основной целью которой является управление запасами почвенного органического углерода.

«Наша совместная работа с ФАО, ставшая эталоном концентрации усилий в борьбе с деградацией почв на планете, получит новое измерение — внедрение решений для устранения очагов загрязнения почв тяжёлыми металлами, — говорит Андрей Гурьев. — Важно, что удобрения ФосАгро обладают уникальной экоэффективностью и не содержат концентраций кадмия и других токсичных веществ, опасных для здоровья людей и почв, что позволяет компании быть частью решения проблемы загрязнения почвенных ресурсов, обеспечивая при этом продовольственную безопасность России и ещё 102 стран мира».

Цюй Дунъюй отметил, что здоровье почв является гарантией обеспечения человечества продовольствием. Забота о землях сегодня является основным компонентом деятельности ФАО. Партнёрство с ФосАгро позволит организации усиливать работу по восстановлению здоровья почв.

Достигнутые договоренности являются продолжением сотрудничества, начатого ФосАгро и ФАО в 2018 году. Тогда производитель удобрений стал первой российской компанией, выбранной для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. К 2023 году объем финансирования ФАО со стороны ФосАгро достигнет 2,4 млн долларов.

ФАО и ФосАгро создали глобальную сеть из 760 почвенных лабораторий, которая охватывает 150 стран. Стороны также реализуют проект «Доктора для почв», информируя аграриев о способах эффективного и экологичного использования земель и способствуя внедрению лучших практик в соответствии с Международным кодексом поведения в вопросах управления удобрениями.

«Для нас сотрудничество с ФАО — большая честь и ответственность, — говорит Андрей Гурьев. — В этом году мы отмечаем 20-летний юбилей. И все эти 20 лет аспекты устойчивого развития — ключевой приоритет компании. Поставляя свою экоэффективную продукцию клиентам на всех обитаемых континентах, мы разделяем философию ФАО ООН и стремимся устанавливать в отрасли передовые стандарты качества и безопасности».

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