Иерусалим, , 16:41 — REGNUM Вакцинами от коронавируса прививают людей уже второй год, этого времени достаточно, чтобы убедиться в отсутствии отсроченных побочных эффектов. Об этом заявил израильский иммунолог, профессор Лиор Занги, сотрудник нью-йоркской больницы Mount Sinai, в интервью Ynet 7 декабря.

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«Иммунная система работает подобно электрическому выключателю: либо иммунитет есть, либо его нет. Когда она работает, это ощутимо. Сейчас у нас есть масса информации об эффективности и безопасности вакцины. Я привил своих детей и рекомендую всем, кто хочет защититься от COVID-19, привиться. Вакцины, основанные на мРНК, — это наилучший вид вакцин: они максимально эффективны и безопасны. Израиль многое выиграл благодаря наличию у него этих препаратов», — считает профессор Занги.

По его мнению, людям придется жить в мире, где существует коронавирус, и они уже неплохо адаптируются к новым условиям. Рано или поздно COVID-19 станет подобным гриппу, а людям в течение многих лет придется прививаться от обеих болезней.