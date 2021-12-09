Таллин, 9 декабря, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Проходивший срочную службу в батальоне логистики военнослужащий Сил обороны Эстонии скончался от полученного огнестрельного ранения. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны страны.

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Инцидент произошел во вторник, 7 декабря, в полевом лагере на полигоне Кикепера. Первоначальные данные указывают, что в момент инцидента военнослужащий был один. Смерть наступила в результате ранения, полученного из служебного оружия. Его тело нашли сослуживцы, которые немедленно вызвали полицию и «скорую помощь».

Точные обстоятельства гибели военнослужащего выясняются.

Близких скончавшегося оповестили, и Силы обороны Эстонии оказывают им психологическую и социальную поддержку. Силы обороны выражают соболезнование семье, друзьям и сослуживцам военнослужащего.

Департамент оборонных ресурсов в октябре 2021 года набрал почти 900 призывников при плане в 1200 человек. Недобор объясняется тем, что порядка 20% призванных молодых людей оказались противниками вакцинации, а вакцинация является обязательным условием для прохождения воинской службы.