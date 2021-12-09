Амман, 9 декабря, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Королевская комиссия по кинематографии Иордании, которая является официальной организацией, подающей заявку на премию Американской киноакадемии, решила снять фильм «Амира» с конкурса «Оскар» 2022 года.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Иордании

Как сообщает официальный телеканал Jordan TV, фильм, который рассказывает о жизни палестинской девушки, вызвал негодование иорданской общественности. СМИ и ряд официальных лиц посчитали картину оскорбляющей чувства палестинских узников израильских тюрем и потребовали снять фильм с проката.

«В свете недавних огромных споров, вызванных фильмом, и восприятия некоторыми людьми того, что он наносит ущерб делу палестинцев и из уважения к чувствам заключенных и их семей, Королевская кинокомиссия приняла решение чтобы «Амира» не представляла Иорданию на церемонии вручения «Оскар» 2022 года», — заявили в комиссии.

По данным СМИ, зрители сочли оскорбительным тот факт, что в основе сюжета лежит тема контрабанды спермы из израильских тюрем для политических заключённых.