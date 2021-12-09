Подгорица, 9 декабря, 2021, 16:37 — ИА Регнум. По данным Международного валютного фонда (МВФ), уровень бедности в Черногории в 2020 году вырос с 14,5% до 20%.

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Уровень бедности в Албании вырос во время пандемии, когда одна треть населения, или 32,6 процента, относилась к категории бедных, по сравнению с 31,8 процента годом ранее. Правда, предполагается, что уровень бедности в Албании в 2021 году несколько снизится до 30,8 процента.

«Уровень бедности в Албании — один из самых высоких на Западных Балканах, а уровень охвата социальной защитой — один из самых низких», — говорится в отчете МВФ, добавив, что в Сербии самый низкий уровень бедности в регионе — 17,4% в 2020 году, по сравнению с 2019 годом до пандемии, когда он составлял 17,3 процента.

Таблица МВФ, уровень бедности в странах Западных Балкан, оценивает, что этот показатель в Сербии упадет до 17,1 процента в этом году.

МВФ рассчитывает индекс бедности на основе критериев Всемирного банка, согласно которым люди, живущие менее чем на 5,5 долларов в день, считаются бедными.

В северной Македонии число бедных выросло до 18 процентов от общей численности населения в 2020 году с 16,9 процента годом ранее.

В МВФ отмечают, что Босния и Герцеговина была исключена из обзора из-за отсутствия сопоставимых данных.