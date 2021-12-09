Москва, , 16:36 — REGNUM Разнообразные санкции со стороны США и ЕС в отношении Китая или России будут стимулировать углубление партнерских связей между РФ и КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявила директор института исследований международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Виктория Перская. Так она прокомментировала информацию о росте объемов российско-китайской торговли.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«В какой-то степени это восстановительный рост после падения объемов и динамики в период пандемии, — сказала Перская. — В настоящее время мы наблюдаем изменение динамики в пользу стимулирования обеими сторонами взаимной торговли. Китай стал крупнейшим импортером для российской сельскохозяйственной продукции — мяса, молочных продуктов и кондитерских изделий (шоколад). Китайские аналитики ориентируют свой бизнес-корпус на наращивание поставок в РФ электронной продукции — ноутбуков и планшетных компьютеров — примерно на 10 процентных пунктов год. Также они стремятся обеспечить китайским смартфонам первое место на внутреннем рынке РФ».

Кроме того, она обратила внимание на то, что за 10 месяцев 2021 года прямые инвестиции Китая в Россию увеличились на 39,1% в годовом исчислении.

«Такой динамики со стороны китайских фирм не было практически никогда. Видимо, скоро будут предприняты шаги по обновлению китайско-российского инвестиционного соглашения», — сказала Перская.

При этом она уточнила, что препятствием для дальнейшего развития российско-китайских экономических связей являются, во-первых, дальнейшее развитие пандемии и ограничение турпотоков, ужесточение санитарного и фитосанитарного контроля на границе (задержка прохождения грузов), а также сокращение приграничной торговли.

«Во-вторых, это слабое понимание российскими чиновниками и бизнесменами существующей практики, вернее сказать, специфики осуществления бизнеса в КНР», — сказала Перская.

Что касается разнообразных санкций со стороны США и ЕС в отношении КНР или РФ, то они, как полагает экономист, будут только выступать в виде стимула для углубления партнерских связей между Москвой и Пекином.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2022 году рост российско-китайской торговли будет не таким высоким, как в 2021 году.