9 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение агентства Associated Press о том, что вступление Украины в НАТО в ближайшие десять лет вряд ли будет одобрено.

Мирослава Романенко, , 20:27 — REGNUM Вступление Украины в НАТО в ближайшие десять лет вряд ли будет одобрено. Об этом 9 декабря со ссылкой на источник сообщает агентство Associated Press. По информации источника, данная позиция Госдепа США была доведена до Киева.

Попрошайки Цитата из к/ф «Приключения Буратино». Реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР

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Новость обсудили в украинском телеграм-канале «Наглый». Многие указали на то, что нормальным жителям Украины понятны реальные перспективы вступления страны в НАТО.

«Нормальные украинцы все знают, что в НАТО не будем…» — написал Игорь.

«Украина в НАТО и не нужна. Ее никто и никогда не примет такую. Она нужна только для ослабления РФ, и при этом сама должна исчезнуть, чтобы не просить денег у Запада», — добавил Андрей.

«Потерявшая независимость Украина не стыдится быть колонией», — добавил Ab7inth.

«Опять зрада зрадная (зрада — интернет-мем, обозначающий провал в украинской политике — М. Р.). Доколе?» — пишет Жора З.

Президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Наступит момент, когда все славяне объединятся против западного колониализма и гегемонии», — считает Александр Г.

«А меня только что мыслишка посетила, зачем нужно НАТО, если СССР-то нет? Получается НАТО сдерживает несуществующую страну», — отметил «Сир Эртур Дейн 84».

«Сколько уже можно это объявлять? Уже лет пять как все понятно даже самым тугодумам. Дебилам объявлять что-то вообще бесполезно», — отреагировала Oksana.

«Тоже мне новость…» — написал Sergej.

«Ну так хорошо… [Зачем] оно нужно? Европейские тарифы мы уже имеем, проезд европейский… и т.д.», — иронизирует Oleg.

«Зрадометр (от слова «зрада» — М. Р.) последние 2 дня зашкаливает», — отметил Михаил Л.

«Деточка, а вам не кажется, что ваше место возле…». Предатели и попрошайки не нужны никому во все времена. А этот ярлык, похоже, надолго за кем-то закрепился. Хотя, возможно, я ошибаюсь», — добавил Ilia.

Солдаты НАТО Army.mil

«Как же стыдно за нас. Такая офигенная могла бы быть страна! Наши ресурсы, расположение, люди… (не все). Мы можем быть связующим звеном! Лидерами, мнения которых слушались бы и слева, и справа… А мы — попрошайки, побирушки, униженные, запуганные, глупые», — отреагировала Натали.

«Обещать — не значит жениться», — смеется Oleg G.

«Вот удивляюсь, не надоело воевать, разделять, ненавидеть? Всего-то надо дать людям их историю, их героев, их память, их язык! Не навязывать ненавязываемое! И будет всем счастье!» — подытожила Irina.

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