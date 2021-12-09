Стокгольм, , 16:37 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на одного. Данная информация была опубликована 9 декабря на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 15 185 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 226 055 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 3 164 новых случая заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 7 649 959 человек старше 12 лет (84,7%), вторую — 7 241 442 (80,1%).

С начала пандемии в общей сложности 8 051 человек получил помощь в реанимационных отделениях в связи с заболеванием COVID-19.