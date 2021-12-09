Москва, , 16:28 — REGNUM Госдума в первом чтении и в целом приняла закон об увеличении общего объема месячного фонда оплаты труда помощников депутата Государственной думы и члена Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Этот вопрос, если мы решим, перейдем и к аппарату тоже», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Предлагается увеличение на 20% общего объема месячного фонда оплаты труда помощников депутата Госдумы и сенатора. Таким образом, фонд оплаты труда вырастет с 300 тыс. рублей до 387 тыс. рублей.

Парламентарий может иметь до семи помощников, работающих по срочному служебному контракту (трудовому договору).

При обсуждении в Госдуме подчеркнули, что речи о повышении зарплат парламентариям не идет.

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