Новосибирск, 9 декабря, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) предлагает повысить тариф на отопление с 1 июля 2022 года на 406% — заявку энергетики подали в департамент по тарифам Новосибирской области. Об этом сообщил глава департамента Гарей Асмодьяров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за услуги ЖКХ

Новосибирский «Горводоканал» предлагает повысить тариф на холодную воду на 115%, на водоотведение — на 205%. Региональный оператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» планирует поднять тариф на вывоз мусора на 189%.

«Это пока только заявки поставщиков услуг. Тарифы должны отражать некую экономическую целесообразность, чтобы потом не принимать экстренные решения, но и уровень социальных возможностей потребителей услуг должен быть в приоритете», — цитируют «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» председателя комитета Александра Терепу.

Отметим, что с 1 июля 2021 года тариф на тепловую энергию в регионе составляет 1505,98 рубля за Гкал, на электричество — 2,93 рубля за кВт/ч, на холодную воду — 20,35 рублей за кубометр, на вывоз мусора — 87,19 рублей с человека.