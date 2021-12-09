Стокгольм, , 17:12 — REGNUM По данным Статистического управления Швеции (SCB), существует четкая корреляция между низким уровнем вакцинации от COVID-19 и низкой явкой на выборах. Так, в ведомстве подсчитали, что среди 20 демографических областей в Швеции, где уровень вакцинации составляет не более 43%, явка также низкая. Об этом 9 декабря написала газета Aftonbladet.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

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«В большинстве этих областей явка колеблется от 50 до 60%», — говорится в пресс-релизе ведомственного статистика Йонас Улофссона.

Так, например, в районе Гордстен на северо-востоке Гётеборга, где самый низкий уровень вакцинации в стране — 36%, явка на выборах составила 43%.

Напомним, в Швеции явка на любых выборах одна из самых высоких в мире — чуть выше 90%.

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