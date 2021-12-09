Москва, 9 декабря, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Госдума в основном, во втором чтении приняла законопроект о цифровой трансформации исполнительного производства, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Вводится возможность автоматического принятия решений по вопросам возбуждения исполнительного производства, отказа в возбуждении исполнительного производства, окончания исполнительного производства, приостановления исполнительного производства, прекращения исполнительного производства, взыскания исполнительского сбора, установления и отмены установленных для должника ограничений, запретов, наложения и снятия арестов, предоставления на основании судебного акта, акта другого органа или должностного лица отсрочки или рассрочки исполнения требований исполнительного документа, обращения и отмены взыскания на денежные средства должника, а также заработную плату и (иные) доходы должника.

Кроме того, расширяются возможности для идентификации должников. В случае, если гражданину неизвестны дата и место рождения ответчика, один из его идентификаторов, об этом указывается в исковом заявлении, и такая информация по запросу суда предоставляется органами Пенсионного фонда РФ, налоговыми органами или органами внутренних дел.

Предусматривается использование единой системы межведомственного электронного взаимодействия для информационного обмена с банками и иными кредитными организациями, налоговыми органами, а также органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на имущество.