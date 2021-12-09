Москва, 9 декабря, 2021, 16:25 — ИА Регнум. С начала 2021 года власти Москвы предоставили по договорам аренды с РЖД 152 земельных участка для развития железнодорожной сети. Об этом 9 декабря сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM МЦК

Он пояснил, что столица вместе с РЖД развивает инфраструктуру столичного транспортного узла. В частности, начали работать проекты МЦК и МЦД. В ближайшее время планируется открыть ещё два направления МЦД и развивать пересадочную сеть МЦК.

«Для размещения новых и реконструкции уже существующих остановочных пунктов, строительства дополнительных главных путей на действующих ж/д ветках, а также других сопутствующих сооружений город предоставляет в аренду железнодорожной компании землю на срок от одного года до шести лет», — рассказал Ефимов.

Большинство участков, 66 территорий, было предоставлено железнодорожникам в центре столицы.