Стокгольм, , 16:50 — REGNUM Избрание Магдалены Андерссон лидером «Социал-демократов» и премьер-министром Швеции принесло дополнительную поддержку партии со стороны избирателей. Декабрьский опрос SVT/ Novus показывает, что Андерссон вселяет надежду, которая, вероятно, основана на представлении о переходе партии к более четкому идеалу социал-демократии в стране. Но если новоназначенному премьер-министру не удастся оправдать ожиданий и навести порядок в своем правительстве, эффект рискует оказаться недолговечным. Об этом 9 декабря в своей авторской статье написала политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Марморштейн «Решение было нелегким, но у меня есть все основания думать, что это правильно. Так лучше для партии».

«Именно так Стефан Лёвен обосновал свою отставку в конце августа. Чуть более ста дней спустя бывший премьер-министр, похоже, оказался прав: ни разу с первых месяцев пандемии весной 2020 года у «Социал-демократов» не было столь резкого подъема в опросах SVT/Novus (+3,7% — прим. ИА REGNUM).

Тот факт, что партии укрепляются в общественном мнении, когда они избирают нового лидера, часто означает надежду на изменение курса, особенно среди тех избирателей, которым не понравился выбранный ранее путь.

Марморштейн В случае с Андерссон трудно утверждать, что она выступает за что-то совершенно новое. Наряду со Лёвеном, она является премьер-министром, оказавшим наибольшее влияние на политику правительства за последние семь лет. Но судя по результатам опроса, все не совсем так. Напротив, рост рейтинга указывает на то, что ей удалось послать сигнал избирателям о начале нового курса».

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