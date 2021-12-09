Иерусалим, , 16:25 — REGNUM В Израиле изменились правила карантина и получения справки о перенесенном заболевании COVID-19 для носителей штамма «Омикрон». Об этом сообщает минздрав, правила вводятся с 9 декабря.

Израиль Gaetano Virgallito

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Зараженный «Омикроном» обязан оставаться на карантине в течение 14 дней с подтверждения у него заболевания. Для сравнения, зараженные другими штаммами остаются на карантине 10 дней.

При этом справка о перенесенном заболевании выдается человеку лишь в том случае, если у него в течение последних трех дней карантина не выявлялись симптомы заболевания.

Правила вводятся в связи с тем, что «Омикрон», возможно, может быть более заразным, чем другие штаммы, и его носитель в течение более долгого времени может распространять вирус.