Париж, 9 декабря, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Французский политик, эколог и кандидат в президенты Франции Янник Жадо резко отклонил предложение Анн Идальго об организации праймериз, передает BFM TV.

Флаг Франции

«Нет, я не буду участвовать в праймериз», — отклонил предложение Янник Жадо.

«Присоединяйтесь к нам», — обратился Янник Жадо к избирателям-социалистам, призвав Анн Идальго поддержать его кандидатуру.

Кандидат в президенты Янник Жадо считает, что историческая перспектива для Франции в 21 веке — это экология.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Анн Идальго призвала левые силы объединиться, собраться вместе, чтобы прийти к власти.