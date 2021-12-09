Стокгольм, 9 декабря, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Похоже, что замена Стефана Лёвена на Магдалену Андерссон, действительно, сработала и принесла «Социал-демократам» политические очки. Об этом свидетельствуют данные опроса избирателей Швеции SVT/Novus, опубликованные 9 декабря.

Социал-демократическая рабочая партия Швеции. Логотип

Так, если бы выборы в риксдаг состоялись сегодня, то «Социал-демократы» набрали бы 29,3% голосов. Второе и третье места заняли бы «Умеренные» и «Шведские демократы», набрав 21,2 и 19,0% соответственно.

«Зеленые» с 3,7% и «Либералы» с 2,9% в парламент не прошли бы. Четвертое место занимают «Левые» (10,1%). За ними идут «Центристы» (7,5%) и «Христианские демократы» (4,7%).

В опросе SVT/Novus, проведенном в период с 8 ноября по 5 декабря, приняли участие 4233 человека.