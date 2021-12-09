Таллин, 9 декабря, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Мэр известного города-курорта Нарва-Йыэсуу (северо-восточная Эстония) Максим Ильин уверяет, что в последние года жители уже не жалуются на местный нудистский пляж. Об этом сообщил эстонский новостной портал err.ee со ссылкой на издание Eesti Pаevaleht.

ИА REGNUM Пляж

Так он прокомментировал критику в адрес пляжа со стороны земляка и депутата парламента Эстонии Михаила Стальнухина, чей дом находится в непосредственной близости от нудистов.

«Последние три года я не слышал, чтобы это нарушало жизнь местных жителей, за исключением Михаила Стальнухина. Местные жители не против, некоторые из них сами туда ходят и, следовательно, пусть он будет», — отметил мэр.

Нудистский пляж был открыт в Нарва-Йыэсуу в 2007 году с разрешения властей курортного города. Организаторы и посетители пляжа часто сталкивались с общественным непониманием и противостоянием — были протесты в управу Нарва-Йыэсуу, а с пляжа уносили специальные опознавательные знаки.