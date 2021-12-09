Чебоксары, 9 декабря, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 9 декабря, определён руководящий состав Центральной избирательной комиссии республики. Председателем избран Геннадий Федоров, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Pfo.gov.ru Геннадий Федоров

На первом заседании вновь сформированного ЦИК Чувашии тайным голосованием избрали главу избиркома, его заместителя и секретаря, которые будут работать в комиссии на профессиональной основе. Возглавит республиканский ЦИК 64-летний Геннадий Федоров, который делегирован в состав избиркома главой Чувашии Олегом Николаевым после рассмотрения и поддержки его кандидатуры в ЦИК России. Он сменит на посту Александра Цветкова.

Заместителем председателя ЦИК Чувашии станет Игорь Михайлов, пост секретаря сохранил Олег Ефимов.

Сколько именно голосов поддержки получили Федоров, Михайлов и Ефимов не сообщается. Новое руководство республиканского избиркома избрано на пять лет.

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Напомним, председатель ЦИК России Элла Памфилова при рассмотрении кандидатуры Геннадия Федорова выразила уверенность, что он сможет «быстро взять бразды правления в свои руки».

Как сообщало ИА REGNUM, в состав ЦИК Чувашии входят 12 человек. Глава Чувашии Олег Николаев, кроме Федорова и Михайлова, выдвинул в новый состав избиркома Николая Михопарова, Владимира Тимофеева, Галину Фирсову и Марину Яранцеву. Госсовет Чувашии, помимо Ефимова, делегировал в республиканский избирком Марину Аввакумову, Лилию Вахитову, Руслана Иванова, Екатерину Канюку и Олега Павлова.