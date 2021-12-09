Тогучин, , 16:20 — REGNUM Прокуратура Новосибирской области поручила прокурору Тогучинского района провести проверку после появления информации о травле ребёнка в школе. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Подростковая агрессия Vseostresse.ru

«В Тогучине в школе №2 имени В.Л. Комарова ученицу обижают сверстники, «травят» её в образовательном учреждении, причиняют вред здоровью», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее и сообщало, что по сообщению об издевательствах над школьницей со стороны сверстников начата доследственная проверка.

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