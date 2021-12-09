Москва, , 16:16 — REGNUM Россия обеспокоена информацией о наличии у населения Украины порядка пяти миллионов единиц незарегистрированного огнестрельного оружия, заявила 9 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Она отметила, что такие гигантские цифры оборота неучтённого оружия накладываются на разгул разнообразных нацистских и националистических движений и идеологий.

«На фоне разгула националистических движений действительно вызывает тревогу информация, опять же, самой генпрокуратуры Украины о том, что в стране в обращении находится 5 миллионов единиц неучтенного огнестрельного оружия», — рассказала Захарова.

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