Таллин, , 16:15 — REGNUM Самым слабым звеном в переработке упаковки в Эстонии является отсутствие промышленной сортировки отходов, в том числе пластиковых. Об этом эксперт по экономике замкнутого цикла Эстонского союза пищевой промышленности Юллар Хуйк сообщил ERR.

Сортировка мусора Alexander Klink

Он отметил, что отходы невозможно переработать без их сортировки на соответствующем заводе, и в Эстонии таких заводов нет до сих пор. Поэтому Хуйк выразил недоумение по поводу того, что в стране все время увеличивают требования по объемам сортируемых отходов в соответствии с директивами Евросоюза, но ничего не делают для налаживания полноценного промышленного цикла обработки отходов из пластика.

«У нас есть ручные конвейеры по сортировке отходов, но их производительность недостаточная, и на такой линии сложно разделять разные виды пластика, особенно если они образуют одну упаковку», — сообщил он.

По мнению эксперта, даже если вся упаковка состояла бы из мономатериала, а сбор отходов был бы исключительно отсортированным, это не увеличит количество перерабатываемого пластика, потому что в получении материала таким «ручным» затратным способом нет никакого смысла.

До сих пор единственным решением проблемы является сжигание пластика на теплостанции в Иру (под Таллином).

Хуйк напомнил в этой связи, что создание промышленной сортировочной инфраструктуры — вопрос не нескольких месяцев или года. В Западной Европе на это потребовались десятилетия и инвестиции в размере сотен миллионов евро.

Эксперт по экономике замкнутого цикла Эстонского союза пищевой промышленности констатировал, что в Эстонии предпочли сделать упор на количество, а не качество переработки вторсырья: «В угаре зеленого перехода взят курс на повышение количества собираемой упаковки, а разработка возможностей для сортировки и переработки оставлена на волю случая. Если это самоцель, то смысла в этом нет. Собранные и отсортированные с высокими затратами отходы в итоге все равно окажутся на Ируской мусоросжигательной установке».

И только после создания полноценной промышленной инфраструктуры можно будет говорить о сборе упаковки по отдельным видам, считает эксперт.