Таллин, 9 декабря 2021, 16:15 — REGNUM Самым слабым звеном в переработке упаковки в Эстонии является отсутствие промышленной сортировки отходов, в том числе пластиковых. Об этом эксперт по экономике замкнутого цикла Эстонского союза пищевой промышленности Юллар Хуйк сообщил ERR.
Он отметил, что отходы невозможно переработать без их сортировки на соответствующем заводе, и в Эстонии таких заводов нет до сих пор. Поэтому Хуйк выразил недоумение по поводу того, что в стране все время увеличивают требования по объемам сортируемых отходов в соответствии с директивами Евросоюза, но ничего не делают для налаживания полноценного промышленного цикла обработки отходов из пластика.
«У нас есть ручные конвейеры по сортировке отходов, но их производительность недостаточная, и на такой линии сложно разделять разные виды пластика, особенно если они образуют одну упаковку», — сообщил он.
По мнению эксперта, даже если вся упаковка состояла бы из мономатериала, а сбор отходов был бы исключительно отсортированным, это не увеличит количество перерабатываемого пластика, потому что в получении материала таким «ручным» затратным способом нет никакого смысла.
До сих пор единственным решением проблемы является сжигание пластика на теплостанции в Иру (под Таллином).
Хуйк напомнил в этой связи, что создание промышленной сортировочной инфраструктуры — вопрос не нескольких месяцев или года. В Западной Европе на это потребовались десятилетия и инвестиции в размере сотен миллионов евро.
Эксперт по экономике замкнутого цикла Эстонского союза пищевой промышленности констатировал, что в Эстонии предпочли сделать упор на количество, а не качество переработки вторсырья: «В угаре зеленого перехода взят курс на повышение количества собираемой упаковки, а разработка возможностей для сортировки и переработки оставлена на волю случая. Если это самоцель, то смысла в этом нет. Собранные и отсортированные с высокими затратами отходы в итоге все равно окажутся на Ируской мусоросжигательной установке».
И только после создания полноценной промышленной инфраструктуры можно будет говорить о сборе упаковки по отдельным видам, считает эксперт.