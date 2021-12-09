Санкт-Петербург, 9 декабря, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Санкт-Петербург не сможет быстро отказаться от иностранных трудовых мигрантов на стройках. Однако рынок труда стал другим и в будущем, через повышение заработной платы, производительности труда и оптимизацию работы, удастся снизить дефицит рабочих рук своими силами. Об этом 9 декабря ИА REGNUM заявил председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строитель

По словам чиновника, пока нельзя говорить о том, что Петербург сможет полностью отказаться от трудовых мигрантов, очень многое зависит от операторов этой рабочей силы: девелоперов и их подрядчиков.

«В целом, думаю, что тенденция, которую сейчас задаёт Москва, пойдет. Это видно из всех диалогов. Но, это не произойдёт быстро», — заметил собеседник агентства.

Чернейко пояснил, что ключевым моментом будет не просто замещение иностранных граждан жителями российских регионов и петербуржцами.

«Дело в том, что зарплатные ожидания трудовых мигрантов очень мало отличаются от наших граждан, особенно из регионов Российской Федерации. Поэтому, по мере того как что-то новое будет применяться в стройке — новые строительные технологии, изменятся подходы к кадровому проектированию — будет уменьшаться число работающих в этой сфере и увеличиваться выработка на одного человека», — добавил чиновник.

Он уточнил, что сейчас не просто не хватает мигрантов, а вообще в России не хватает людей, чтобы обеспечить стройки.

«Любой новый проект, например Усть-Луга, требует колоссальное количество рабочих рук. Варианты: либо люди уходят с действующих строительных объектов и переходят на новые, либо там и там начинают применяться новые технологии и выработка повышается. Других вариантов уже не будет. Рынок труда уже навсегда стал другим», — подытожил Чернейко.

Председатель комитета по труду и занятости населения Петербурга напомнил, что количественные методы решения задач, которые хорошо применялись в советское и постсоветское время — когда в город приезжали «лимитчики» по 50 тыс. человек, которые обеспечивались какими-то ресурсами и рабочими местами, уже неактуальны.

«Сегодня количество рабочих мест хоть и растет, но достаточно стабильно плавает производительность труда. Нам нужно максимально повышать заработную плату. Петербург это делает, в этом плане мы впервые обогнали Москву. Это означает, что мы взяли крен к тому, чтобы увеличить доходы нашего населения, чтобы у нас жители города получали высокую зарплату. Производительность труда должна в первую очередь повышаться, выработка на одного человека должна повышаться. Это не решить просто привозом иностранных трудовых мигрантов. Базовая тенденция — новые технологии, высокопроизводительные рабочие места, в том числе и на стройке. Другого варианта уже не будет. У нас нет такого количества людей ни в стране, ни за рубежом», — подытожил Дмитрий Чернейко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил, что каждый российский регион был бы готов работать без мигрантов на стройках. Однако к этому нужно подготовиться и обучить кадры.

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