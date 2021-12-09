9 декабря 2021 | Время чтения 1 мин

Валерий Ходячий, , 20:26 — REGNUM В Южной Корее обсудили предоставление бесплатного питания в детсадах.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

По сообщениям южнокорейских СМИ, с марта 2022 года во всех детских садах города Сеул, включая частные детские сады, питание будет предоставляться бесплатно.

Соответствующее деловое соглашение было подписано 8 декабря мэром Сеула О Сэ Хуном, главой управления образования Сеула Чо Хи Ён и представителем Национальной ассоциации мэров Ли Соном.

Известно, что на 70 тыс. воспитанников 790 детских садов в Сеуле будет выделяться 69,9 млрд вон (~$59,5 млн) в год. 50% всех расходов возьмёт на себя городское управление образования, 30% — городские власти, а 20% — административный центр.

«С распространением политики на детсады все дети теперь будут получать полноценное и сбалансированное питание без какой-либо дискриминации», — сказал глава управления образования Сеула, добавив, что программа также поможет облегчить финансовое бремя родителей.

Напомним, что в текущем году порядка 835 тыс. учащихся начальных, средних и старших школ столицы Южной Кореи были переведены на бесплатное питание.

«Ого! Это заслуга мэра О Сэ Хуна?» — интересуется rong***.

Мэр Сеула О Сэ Хун (сс) 서울특별시 소방재난본부

«Бесплатные обеды не разорят нашу страну?» — вопрошает emen***.

«Жаль, что это распространяется только на Сеул», — пишет hkuj***.

«Для детей все должно быть бесплатно. Не нужно жалеть денег на детей!» — требует slee***.

«А это действительно было нужно?» — интересуется mada***.

«А что насчет других детских учреждений?» — вопрошает sjili***.

«Даже если питание будет предоставляться бесплатно, общие платежи вырастут», — отмечает rnal***.

«Я очень рада, что наши дети получат бесплатное питание», — пишет anai***.

«Надеюсь, бесплатное питание будет достойным и не будет ограничиваться стаканом молока», — надеется 0415***.

Детский сад Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Было бы неплохо ещё искоренить жестокое обращение с детьми», — tjwj***.

«Кажется, наш мэр взялся за голову и работает над своим имиджем», — предполагает cute***.

«Не удивлюсь, если поставщиком этих бесплатных обедов будет какой-нибудь родственник члена Демократической партии», — asan***.