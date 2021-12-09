Элиста, , 16:12 — REGNUM Депутаты Народного хурала Республики Калмыкия большинством голосов поддержали федеральный законопроект об использовании в общественных местах QR-кодов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря сообщили в республиканском парламенте.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

Уточняется, что на заседании присутствовали 24 депутат. В ходе голосования 19 депутата проголосовали в поддержку законопроекта, пятеро выступили против, воздержавшихся нет.

Как сообщало ИА REGNUM, проект изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который предполагает внедрение системы QR-кодов для посещения общественных мест, ранее внесло правительство РФ в Госдуму. В настоящее время законопроекты находятся на обсуждении в регионах.