Новосибирск, , 16:15 — REGNUM В Новосибирской области у новорождённых в 2021 году стали в три раза чаще выявлять коронавирус (по сравнению с 2020 годом). Об этом редакции «НГС Новости» рассказала главный врач Детской городской клинической больницы № 3 Татьяна Комиссарова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным Комиссаровой, на текущий момент за год зарегистрирован 71 случай коронавируса у новорождённых, в 2020 году — 24.

В больнице находятся десять новорождённых, среди которых у трёх уже подтвердили коронавирус. По словам врача, новорождённые достаточно долго выделяют вирус в окружающую среду.