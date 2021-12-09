Каракас, 9 декабря, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Бывший советник США по национальной безопасности и главный сторонник политики максимального давления на Венесуэлу Джон Болтон заявил 8 декабря в радиоэфире о том, что «отсутствие твердой позиции США ставит под угрозу единство оппозиции Венесуэлы». Об этом сообщает венесуэльское информагентство el Universal со ссылкой на радиоэфир «Голоса Америки».

DonkeyHotey Джон Болтон

«Я не хочу недооценивать способности оппозиции, но большая часть проблем появилась в тот момент, когда поддержка США ослабла» — заявил Болтон, считая также, что диалог команды Гайдо с правительством Мадуро является следствием отсутствия твердого мнения Вашингтона.

Напомним, что в 2019 году в Венесуэле разгорелось острое противостояние между президентом Николасом Мадуро и оппозиционным лидером Хуаном Гайдо. с 23 января 2019 Мадуро не признается президентом Венесуэлы рядом стран. Гайдо считается самопровозглашенным президентом Венесуэлы, его полномочия признаются США.

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